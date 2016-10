Van Dijk: goed gespeeld, maar met lege handen

AMSTERDAM - Virgil van Dijk was duidelijk in zijn eerste reactie na de nederlaag (0-1) van Nederland tegen Frankrijk. ,,We hebben goed gespeeld, maar staan nu gewoon met lege handen. Dat is heel jammer.''

Door ANP - 10-10-2016, 23:24 (Update 10-10-2016, 23:24)

Wel mag Oranje volgens de verdediger vertrouwen houden in een goede afloop. ,,Er zit perspectief in dit elftal. Ik denk dat we hooguit drie kansen hebben weggegeven tegen de geweldige aanval van Frankrijk. Als we aan de andere kant iets meer geluk hadden gehad had er zeker een punt ingezeten.''