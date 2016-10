Voormalig PSV'ers schieten Zweden naar zege

SOLNA - Zweden heeft zich maandag via een 3-0 zege op Bulgarije naast Frankrijk aan kop genesteld in groep A van de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Jan Andersson passeert door de zege in Solna Nederland en heeft net als Frankrijk na drie wedstrijden zeven punten.

Door ANP - 10-10-2016, 23:00 (Update 10-10-2016, 23:00)

Oude bekenden uit Eindhoven hadden een groot aandeel in de zege. Voormalig PSV'er Ola Toivonen die bij het Zweedse team nog was gepasseerd voor het EK 2016 en ook ontbrak in het kwalificatieduel met Nederland, opende in de 39e minuut de score. Op slag van rust zorgde een andere oud-PSV'er voor de 2-0. Oscar Hiljemark schoot fraai binnen na een voorzet van Emil Krafth. Na rust legde Toivonen de bal met het hoofd perfect neer voor Victor Lindelöf, die de stand op 3-0 bracht. De Zweden konden daarna op hun gemak de wedstrijd uitspelen.

Wit-Rusland kwam niet verder dan een 1-1 tegen laagvlieger Luxemburg. De thuisploeg speelde de hele tweede helft in Borisov met een man meer, maar wist dat overtal niet in een overwinning uit te drukken. Pavel Savitski bracht de thuisploeg op 1-0, maar Aurélien Joachim trok de stand vijf minuten later gelijk.