ANP Oranje verliest van Frankrijk

AMSTERDAM - Het heeft er veel van weg dat het Nederlands elftal zich niet serieus kan mengen in de strijd om de groepszege in poule A van de WK-kwalificatie. Oranje streed maandagavond dapper tegen Frankrijk, de torenhoge favoriet voor rechtstreekse plaatsing voor de mondiale eindronde in Rusland. Een foutje van doelman Maarten Stekelenburg en een misrekening van de ervaren arbiter Damir Skomina stonden een goed resultaat in de weg (0-1).

Door ANP - 10-10-2016, 22:46 (Update 10-10-2016, 22:50)

Stekelenburg liet zich na een half uur verrassen door een afstandsschot van Paul Pogba. De Sloveense arbiter zag even voor rust niet dat Laurent Koscielny de bal in zijn eigen strafschopgebied met een arm beroerde na een inzet van Vincent Janssen.

Het was geen verrassing dat Frankrijk de betere ploeg was in de ArenA. De verliezend finalist van het laatste EK was technisch en fysiek beter en kreeg ook de beste kansen. Het Oranje van bondscoach Danny Blind is een team in opbouw. Voor het eerst sinds veertien jaar, oefenduels niet meegerekend, ontbraken de zogenoemde ´Grote Vier´. Rafael van de Vaart en Robin van Persie zijn al een tijdje uit beeld geraakt. Arjen Robben en Wesley Sneijder, nog steeds eerste en tweede aanvoerder, zijn geblesseerd.

Hard, maar houdbaar

De nieuwe generatie internationals verweerde zich best kranig. Frankrijk kwam aanvankelijk niet verder dan een schot van Kevin Gameiro, dat door Stekelenburg knap werd verwerkt. De nieuwe eerste doelman van Oranje mocht zich aanrekenen dat Pogba na een half uur wel de score kon openen (0-1). Het afstandsschot van de duurste voetballer van de wereld was hard, maar houdbaar.

Vlak voor rust stond een fout van arbiter Skomina een mogelijke gelijkmaker in de weg. De Sloveen had voor een strafschop moeten fluiten toen Koscielny de bal tegen zijn arm kreeg. Het was de derde teleurstelling voor Oranje in de eerste helft, dat Memphis Depay als snel moest brengen als vervanger voor de geblesseerde Quincy Promes.

De doelman van Everton revancheerde zich na rust met knappe reddingen op inzetten van Gameiro en Pogba. Met aanvaller Bas Dost voor de geblesseerde Georginio Wijnaldum kwam een dapper strijdend Oranje nog een keer dichtbij de gelijkmaker, Depay schoot van dichtbij op doelman Hugo Lloris, zodat Frankrijk en ook Zweden voorlopig drie punten zijn uitgelopen.