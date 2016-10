Strootman mist duel met Luxemburg

ANP Strootman mist duel met Luxemburg

AMSTERDAM - Kevin Strootman mist op 13 november de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Luxemburg. Hij kreeg maandag een gele kaart tijdens het duel met Frankrijk en is daardoor geschorst voor de volgende WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje.

Door ANP - 10-10-2016, 22:36 (Update 10-10-2016, 22:36)

Strootman kreeg in het eerste kwalificatieduel met Zweden (1-1) ook al een gele kaart. Tegen Frankrijk kreeg hij in de 79e minuut een prent van scheidsrechter Damir Skomina uit Slovenië. Strootman had het even daarvoor aan de stok gekregen met doelpuntenmaker Paul Pogba.