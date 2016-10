Engeland start zonder aanvoerder Rooney

LJUBLJANA - Het Engels elftal start dinsdag in Ljubljana in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië zonder aanvoerder Wayne Rooney. Interim-bondscoach Gareth Southgate maakte maandag tijdens de persconferentie bekend dat de 117-voudig international uit tactische overwegingen plaats moet nemen de bank. ,,We hebben gekeken hoe Slovenië speelt en daarvoor heb ik een ander middenveld in mijn hoofd."

Eric Dier zal de plaats van Rooney innemen en Jordan Henderson draagt de aanvoerdersband. ,,Deze keuze is op geen enkele manier een reactie op Wayne's spel van afgelopen zaterdag'', haastte Southgate te zeggen. ,,Wayne had toen veel de bal en speelde heel gedisciplineerd. Dit is ook geen gemakkelijke beslissing voor mij, want ik heb veel respect voor hem als aanvoerder.''

Rooney zei alle begrip te hebben voor de keuze van Southgate. ,,Ik zal klaarzitten op de bank voor als het nodig is. Ik voel veel trots om voor mijn land uit te komen, of dat nou is vanuit de basiself of als invaller.''