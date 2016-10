Kroatië klopt Finland

TAMPERE - Kroatië heeft de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Finland zondagavond met 1-0 gewonnen. Door de zege gaan de Kroaten aan kop in groep I van de kwalificatiestrijd.

Aanvoerder Mario Mandzukic kreeg de enige treffer op zijn naam. De aanvaller van Juventus scoorde al na 18 minuten.

In dezelfde groep rekende Oekraïne eenvoudig af met Kosovo: 3-0. Artem Kravets, Andrej Jarmolenko en Ruslan Rotan zorgden voor de treffers in de wedstrijd die voor duizend toeschouwers werd gespeeld in Polen en werd geleid door Kevin Blom. Bij Kosovo maakte Arber Zeneli van sc Heerenveen zijn debuut.

De derde groepswedstrijd tussen IJsland en Turkije wordt later zondag gespeeld.