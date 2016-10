Duitsland laat ook Tsjechië kansloos

HAMBURG - De route naar het wereldkampioenschap voetbal verloopt vooralsnog zonder problemen voor Duitsland. Na een zege van 3-0 in september bij Noorwegen, was de regerend wereldkampioen zaterdag in de tweede kwalificatiewedstrijd ook veel te sterk voor Tsjechië. In het uitverkochte Volksparkstadion in Hamburg wonnen de Duitsers weer met 3-0, en de score had nog hoger uit kunnen vallen.

Thomas Müller speelde een hoofdrol bij de ploeg van bondscoach Joachim Löw. De aanvaller scoorde twee keer en staat daarmee nu op 36 interlanddoelpunten. Dat is er nog maar één treffer minder dan de huidige teammanager Oliver Bierhoff. Müller trof tegen Noorwegen ook al twee maal doel.

Duitsland was zaterdag de gehele wedstrijd de betere ploeg en speelde met de Tsjechen. Het openingsdoelpunt liet niet lang op zich wachten. Na een aanval via Mario Götze en Mesut Özil schoot Müller de bal in de dertiende minuut in het doel. De tweede treffer kwam kort na rust op naam van Toni Kroos, waarna het halverwege de tweede helft weer de beurt aan Müller was.

Aan kop

Met zes punten gaat Duitsland aan de leiding in groep C. Ook Azerbeidzjan heeft na twee duels nog een score van honderd procent. Het doelsaldo van Duitsland is veel beter. Noord-Ierland zette San Marino met 4-0 aan de kant en is met vier punten de nummer drie. Kyle Lafferty scoorde in de slotfase twee keer.

Duitsland en Noord-Ierland nemen het dinsdag in Hannover tegen elkaar op. Tsjechië ontvangt diezelfde avond Azerbeidzjan.