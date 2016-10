Vorm vervangt geblesseerde Cillessen

AMSTERDAM - Jasper Cillessen zit maandag niet op de reservebank van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De doelman van FC Barcelona liep zaterdag bij de training in Amsterdam een enkelblessure op. Michel Vorm, keeper van Tottenham Hotspur, is door bondscoach Danny Blind als vervanger opgeroepen. Vorm sluit zondag in de loop van de dag aan bij het Nederlands elftal, dat vrijdag in De Kuip met 4-1 te sterk was voor Wit-Rusland.

Door ANP - 8-10-2016, 21:43 (Update 8-10-2016, 21:43)

Vorm keepte drie jaar geleden voor het laatst een wedstrijd van Oranje. Dat was in het WK-kwalificatieduel met Hongarije (8-1). Zijn laatste speelminuut was juli 2014. Tijdens het WK in Brazilië kwam hij in de wedstrijd tegen het gastland, in de strijd om de derde plaats, in het veld voor Cillessen. De toenmalige bondscoach Louis van Gaal wilde al zijn spelers toen speelminuten gunnen.

Maarten Stekelenburg kreeg vrijdag tegen de Wit-Russen de voorkeur onder de lat boven Jeroen Zoet. Vorm sluit zondag dus aan als derde doelman.