ANP Engeland boekt magere zege op Malta

LONDEN - Engeland heeft de eerste WK-kwalificatiewedstrijd onder leiding van bondscoach Gareth Southgate gewonnen. De ploeg van de vervanger van de ontslagen bondscoach Sam Allardyce boekte op Wembley in Londen een magere 2-0 overwinning op Malta. Engeland, dat vorige maand onder Allardyce nog in blessuretijd met 0-1 van Slowakije wist te winnen, gaat na twee zeges aan kop in groep F.

Door ANP - 8-10-2016, 20:18 (Update 8-10-2016, 20:18)

Daniel Sturridge opende in de 29e minuut de score voor Engeland. De aanvaller van Liverpool opende de score met een kopbal op aangeven van Jordan Henderson. Vlak voor rust bracht Dale Ally de score op 2-0. De speler van Tottenham zag zijn schot gekeerd worden door de Maltese keeper Andrew Hogg, maar liet de doelman in tweede instantie wel kansloos. Na rust kwam beide ploegen niet meer tot scoren, al was Andrei Agius namens Malta nog dichtbij met een schot in de korte hoek. Doelman Joe Hart keerde de bal met enige moeite.