Marokko en Gabon blijven steken op 0-0

FRANCEVILLE - Marokko heeft zaterdag in Franceville met moeite een punt overgehouden aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gabon. De ploeg met in de basis Feyenoorder Karim El Ahmadi en voormalig eredivisiespelers Nordin Amrabat en Oussama Tannane bleef steken op 0-0 tegen de thuisploeg. Hakim Ziyech van Ajax bleef de hele wedstrijd op de bank.

Door ANP - 8-10-2016, 19:24 (Update 8-10-2016, 19:24)

Bij Gabon was aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang de grote man. Maar de sterspeler van Borussia Dortmund lukte het ook niet om tot scoren te komen.

In groep C nemen later zaterdag Ivoorkust en Mali het tegen elkaar op. De groepswinnaar plaatst zich voor het WK van 2018 in Rusland.