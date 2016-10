Blind haalt Vilhena bij Oranje

ANP Blind haalt Vilhena bij Oranje

AMSTERDAM - Bondscoach Danny Blind heeft Tonny Vilhena zaterdag opgeroepen voor het Nederlands elftal. De middenvelder van Feyenoord komt de selectie versterken voor de WK-kwalificatiewedstrijd van maandag in Amsterdam tegen Frankrijk. Blind heeft Vilhena bij de groep gehaald omdat Wesley Sneijder met een hamstringblessure kampt.

Door ANP - 8-10-2016, 12:15 (Update 8-10-2016, 12:15)

De aanvoerder van Oranje had afgelopen week al last van zijn bovenbeen, maar was fit genoeg om vrijdag in De Kuip te starten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland (4-1). Tijdens de eerste helft schoot het er echter weer in, waarop Sneijder zich in zijn 124e interland in de rust liet vervangen. De aanvallende middenvelder blijft voorlopig wel onderdeel van de selectie van het Nederlands elftal, hoewel volgens Blind de kans klein is dat Sneijder tegen Frankrijk kan spelen. De bondscoach ontvangt zaterdagmiddag in Amsterdam bij elkaar 24 spelers.

Vilhena debuteerde in juni tijdens de gewonnen oefeninterland tegen Oostenrijk (0-2) in het Nederlands elftal. Vilhena is een vaste waarde op het middenveld van Feyenoord, dat aan kop gaat in de eredivisie. De 21-jarige Maassluizer was opgeroepen voor Jong Oranje, maar meldde zich maandag vanwege privéredenen af bij bondscoach Art Langeler. Zonder Vilhena kwamen de beloften donderdag tegen Jong Turkije niet verder dan 0-0, waardoor kwalificatie voor het EK van volgend jaar bijna onmogelijk is geworden.

Voor het 'grote' Oranje staat zaterdagmiddag een uitlooptraining in Amsterdam op het programma. Blind oefent zondag met zijn selectie grotendeels achter gesloten deuren in Alkmaar. Maandag is tegen Frankrijk de eerste plaats in groep A de inzet.