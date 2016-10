Promes geniet van zijn twee goals

ROTTERDAM - Quincy Promes scoorde vrijdag twee keer voor het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. ,,Lekker dat ik er twee maak. Het was toch veel besproken dat ik het net niet vond in Oranje en nu heb ik laten zien dat ik wel degelijk die kwaliteit heb'', zei de flankspeler van Oranje na het met 4-1 gewonnen duel in De Kuip tegen de NOS.

Promes cijferde zichzelf daarna snel weer weg. ,,Belangrijker zijn de drie punten. Met deze zege tanken we vertrouwen en laten we zien dat we een volwassen ploeg zijn. Ook als een belangrijke speler als Arjen Robben ontbreekt en we Wesley Sneijder na de eerste helft missen. Na die derde goal van Klaassen kwam de rust in de ploeg.''