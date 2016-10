Southgate gunt Walcott basisplek

LONDEN - Interim-bondscoach Gareth Southgate van Engeland gunt Theo Walcott zaterdag op Wembley een basisplek in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta. De laatste keer dat de snelle aanvaller van Arsenal in een interland van de nationale ploeg mocht beginnen, was een jaar geleden in het EK-kwalificatieduel met Estland.

Door ANP - 7-10-2016, 21:16 (Update 7-10-2016, 21:16)

Walcott maakt bij Arsenal een sterke start van het seizoen door. Hij scoorde al vijf keer in acht wedstrijden. ,,Ik ben in vorm en wil deze zo lang mogelijk vasthouden; ik heb er hard voor getraind'', aldus Walcott, die al 44 keer het Engelse shirt droeg. Hij maakte de kwalificatiereeks voor het EK wel mee, maar werd gepasseerd voor de ploeg die tegenvallend presteerde op de eindronde in Frankrijk.