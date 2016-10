Inter legt topschutter Icardi langer vast

MILAAN - Internazionale heeft het contract met Mauro Icardi verlengd tot de zomer van 2021. De 23-jarige aanvaller kwam in 2013 over van Sampdoria en werd twee jaar later al gekozen tot aanvoerder bij de Italiaanse club. Dit seizoen scoorde hij, onder leiding van trainer Frank de Boer, al zes keer in zeven competitieduels.

Voor Icardi was in de transferperiode volop belangstelling, onder meer vanuit Engeland. Italiaanse media melden dat in zijn nieuwe contract een clausule is opgenomen waarin staat dat alleen een buitenlandse club hem kan overnemen voor een bedrag van 110 miljoen euro. Zijn jaarsalaris wordt geschat op 5,5 miljoen euro.