ANP Mandzukic bederft feestje Kosovo

SHKODËR - Kosovo heeft donderdagavond geen feestje kunnen maken van de eerste officiële thuiswedstrijd als nieuw lid van de FIFA en UEFA. De nationale ploeg van het land dat in 2008 onafhankelijkheid verwierf, bleek in de WK-kwalificatie allerminst opgewassen tegen Kroatië. Mede dankzij een zuivere hattrick van Mario Mandzukic in de eerste helft wonnen de bezoekers met 6-0.

Door ANP - 6-10-2016, 23:03 (Update 6-10-2016, 23:03)

Voor het eerste thuisduel moesten de fans uit Kosovo nog wel een flinke reis naar Albanië maken. Het eigen nationale stadion in Pristina is nog niet geschikt voor interlandvoetbal. Daardoor moesten Kosovo en Kroatië in Shkodër aantreden. Dat deed de thuisploeg met drie spelers uit de eredivisie: Milot Rashica (Vitesse), Bersant Celina (FC Twente) en Arber Zeneli (sc Heerenveen).

Van enige spanning was door een snelle hattrick van Mandzukic, die tussen de 6e en 35e minuut drie keer soorde, al voor de rust geen sprake meer. Na de pauze waren Matej Mitrovic, Ivan Perisic en Nikola Kalinic trefzeker.

Turkije speelde in groep I met 2-2 gelijk thuis tegen Oekraïne. IJsland won met 3-2 van Finland. Kroatïe en IJsland leiden in de poule met vier punten.