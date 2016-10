Spanje verzuimt wraak te nemen op Italië: 1-1

ANP Spanje verzuimt wraak te nemen op Italië: 1-1

TURIJN - Spanje heeft donderdagavond in de WK-kwalificatie geen revanche kunnen nemen op Italië. De topper in Turijn eindigde in 1-1. Uit een omstreden strafschop voorkwam Daniele De Rossi in de 82e minuut een nederlaag voor de thuisploeg.

Door ANP - 6-10-2016, 22:48 (Update 6-10-2016, 23:05)

Spanje wilde in Turijn wraak nemen voor de pijnlijke nederlaag die de onttroonde Europees kampioen tegen Italië incasseerde in de achtste finales van het EK afgelopen zomer in Frankrijk (0-2). Ondanks een groot overwicht moesten de bezoekers, die scorend vermogen tekortkwamen, zich tevreden stellen met een gelijkspel. Daardoor bleef Italië ongeslagen in WK-kwalificatiewedstrijden in eigen land. Die reeks telt inmiddels 49 duels (42 overwinningen, zeven remises).

Spanje en Italië staan na twee duels in poule D op vier punten. Alleen de groepswinnaar verzekert zich van een ticket voor het WK in Rusland in 2018. Albanië, dat Liechtenstein met 2-0 versloeg, leidt met zes punten.

Grimmig

Vrijwel vanaf de eerste minuut was de strijd in Turijn tussen de twee grootmachten grimmig. De Spaanse aanvaller Diego Costa deelde in duel met verdediger Leonardo Bonucci meteen een flinke tik uit. Aan de andere kant haalde de Italiaanse spits Graziano Pellè uit naar Sergio Ramos. Beide incidenten liet de Duitse arbitrage onbestraft.

In de harde wedstrijd in Turijn moesten de Spanjaard Jordi Alba (22e minuut) en de Italiaan Riccardo Montolivo (30e minuut) al voor de rust gehavend naar de kant. De vervangers waren Nacho en Giacomo Bonaventura. Spanje combineerde bij vlagen ijzersterk, maar het stugge Italië kon in de eerste helft toch goed stand houden.

Na de pauze bleef Spanje de betere ploeg. De bezoekers hadden echter te veel kansen nodig om tot scoren te komen. Dankzij een blunder van doelman Gianluigi Buffon kon Vitolo de score in de 55e minuut toch openen (0-1). In de slotfase kreeg Italië op advies van de assistent-scheidsrechter naast het doel een strafschop na een vermeende overtreding van Ramos op Éder. De Rossi schoot raak: 1-1.