Klaplong zet Gouweleeuw maanden buiten spel

AUGSBURG - FC Augsburg kan voorlopig niet beschikken over Jeffrey Gouweleeuw. De Nederlandse centrale verdediger, in januari overgekomen van AZ, heeft een klaplong opgelopen en staat zeker vier maanden aan de kant, meldde de ploeg uit de Bundesliga op de eigen website.

Door ANP - 6-10-2016, 20:31 (Update 6-10-2016, 20:31)

De 25-jarige Gouweleeuw klaagde donderdag over ademhalingsproblemen en werd direct naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij dezelfde dag nog geopereerd. Volgens Augsburg is de operatie succesvol verlopen. Het is niet bekend wanneer de verdediger weer op het veld staat.

Gouweleeuw is een vaste waarde voor Augsburg en scoorde tot nu toe één keer, in het duel met Werder Bremen.