Vechtend voetbalteam uit competitie

DEN HAAG - Het eerste team van de Haagse voetbalclub HMC is door de KNVB uit de competitie gehaald.

Dat meldt Omroep West.

Leden van de club waren vorige maand betrokken bij de mishandeling van een scheidsrechter na een rode kaart. Dat gebeurde tijdens een uitwedstrijd tegen Graaf Willem II-VAC uit Wassenaar.

HMC (Haagse Multiculturele Club) is teleurgesteld over de straf. De club zegt dat het niet duidelijk is wie de scheidsrechter heeft mishandeld.

,,De verdachte had een ontbloot bovenlijf. Er is niemand als dader aangewezen. Ook de tegenstander kon niet zeggen dat het een lid van HMC is geweest'', aldus de secretaris van de club.

HMC heeft ook aangifte gedaan tegen de scheidsrechter. Die zou de profeet Mohammed hebben beledigd.