ANP Oranje op zoek naar zege tegen Wit-Rusland

ROTTERDAM - Met een zege op Wit-Rusland wil het Nederlands elftal vrijdag een goede uitgangspositie in de WK-kwalificatie verwerven. Oranje moet daarvoor in de Rotterdamse Kuip breken met een serie van maar liefst vijf thuisnederlagen op rij.

Door ANP - 6-10-2016, 16:08 (Update 6-10-2016, 16:08)

De laatste overwinning voor eigen publiek dateert alweer van 31 maart vorig jaar toen Spanje verslagen werd (2-0). Daarna volgden nederlagen tegen de Verenigde Staten (3-4), IJsland (0-1), Tsjechië (2-3), Frankrijk (2-3) en Griekenland (1-2).

Oranje snakt naar een zege na een gemist EK en het onbesliste eerste duel in de WK-kwalificatie met Zweden (1-1). Het zal niet meevallen om de goed georganiseerde defensie van Wit-Rusland te kraken. De formatie bleef vorige maand zonder tegentreffers tegen Frankrijk (0-0). De verliezend finalist van het laatste EK is maandag te gast in de ArenA, waar het derde duel van Oranje in de WK-kwalificatie op het programma staat.

Het duel tussen Nederland en Wit-Rusland begint om 20.45 uur. De geblesseerde Arjen Robben ontbreekt zowel tegen Wit-Rusland als tegen Frankrijk.