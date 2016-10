Oranje moet het zonder Robben doen

KATWIJK - Arjen Robben mist de komende twee thuiswedstrijden van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie tegen Wit-Rusland en Frankrijk. Bondscoach Danny Blind heeft donderdagochtend van zijn aanvoerder gehoord dat hij niet fit is voor beide duels.

Door ANP - 6-10-2016, 13:21 (Update 6-10-2016, 13:21)

,,Hij is niet fit en dat is jammer", vertelde de bondscoach. ,,We zullen het zonder hem moeten doen. Er is nu duidelijkheid, we weten waar we aan toe zijn. We hebben ook zonder hem nog steeds een heel goede groep."