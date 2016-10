Ook videoscheidsrechter in België

ANP Ook videoscheidsrechter in België

BRUSSEL - De 24 profclubs in België, verenigd in de Pro League, en de Belgische voetbalbond hebben woensdag een akkoord bereikt over de invoering van de videoscheidsrechter. Na een eerste, korte testfase (offline) is het de bedoeling om in het nieuwe kalenderjaar al te beginnen met live testen. Hiertoe gaat de Pro League een overeenkomst aan met de wereldvoetbalbond FIFA en de IFAB, de instantie die de spelregels in het voetbal beheert. De eerste begroting om de introductie van de video-arbiter mogelijk te maken, is al aangenomen door de Belgische profclubs.

Door ANP - 5-10-2016, 20:29 (Update 5-10-2016, 20:29)

De KNVB kreeg als pionier op het gebied van de videoscheidsrechter in juni van de FIFA te horen dat de bond komend seizoen live mocht gaan testen. Arbiter Björn Kuipers had begin september bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Italië de mondiale primeur, al betrof dat een oefeninterland.

In Nederland werd de video-arbiter daarna voor de eerste keer ingezet bij de bekerwedstrijd tussen Ajax en Willem II. De nieuwe official is dit seizoen bij meer duels om de KNVB-beker actief.