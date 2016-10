Spiranovic verwacht 'heet avondje' in Jeddah

JEDDAH - Verdediger Matthew Spiranovic heeft zijn ploeggenoten van de nationale voetbalploeg van Australië gewaarschuwd dat het in Jeddah tegen Saoedi-Arabië een 'heet avondje' kan worden. Spiranovic speelde in 2014 in de Aziatische Champions Leaguefinale met Western Sydney Wanderers tegen Al-Hilal in Riyad. ,,Ik heb nooit voor zo'n menigte gespeeld. Het was surrealistisch, een zee van blauw en wit, zeer luidruchtig, vijandig en bijzonder onvriendelijk'', vertelde de verdediger aan Australische media.

Door ANP - 5-10-2016, 11:46 (Update 5-10-2016, 11:46)

Australië houdt de Saoedi's, die getraind worden door Bert van Marwijk, in groep B van de Aziatische WK-kwalificatie slechts op doelsaldo onder zich. Beide landen wonnen hun eerste twee duels.

Spiranovic werd destijds in het tumultueuze duel met Al-Hilal geveld door een kopstoot van Nasser Al-Shamrani en ook na afloop nog bespuugd door de aanvaller die het verlies niet kon verwerken. Al-Shamrani werd voor acht duels geschorst, maar maakt wel deel uit van de selectie van Van Marwijk. Met winst doen de Australiërs een goede stap richting vierde WK-deelname op rij. De Saoedi's waren er voor het laatst in 2006 in Duitsland bij.