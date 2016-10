Weghorst speelt voorlopig met masker

ANP Weghorst speelt voorlopig met masker

ALKMAAR - Wout Weghorst speelt de komende wedstrijden voor AZ met een masker op. De lange aanvaller van de Alkmaarders is dinsdag geopeerd aan zijn gebroken neus. Weghorst liep die blessure donderdag op in de met 5-0 verloren wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg in de Europa League.

Door ANP - 4-10-2016, 17:56 (Update 4-10-2016, 18:03)

De spits, die afgelopen zomer overkwam van Heracles Almelo, werd al vroeg in de wedstrijd het slachtoffer van een elleboogstoot van Javi Garcia, de Spaanse aanvoerder van de Russen die slechts werd bestraft met een gele kaart. Weghorst moest met een bebloed gezicht naar de kleedkamer en daar werd de gebroken neus geconstateerd. In de uitwedstrijd tegen Sparta (1-1) in de eredivisie kon Weghorst daardoor afgelopen zondag niet meespelen.