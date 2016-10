Dembélé nog niet in actie voor België

ANP Dembélé nog niet in actie voor België

BRUSSEL - Mousa Dembélé komt voor België niet in actie bij de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Gibraltar. De middenvelder van Tottenham Hotspur kampt met een enkelblessure en is niet op tijd fit. Dat heeft bondscoach Roberto Martinez dinsdag gezegd in het Belgische Tubeke, waar de 'Rode Duivels' trainden.

Door ANP - 4-10-2016, 16:21 (Update 4-10-2016, 16:21)

Achter de naam van Radja Nainggolan van AS Roma, die ook last heeft van een blessure, staat nog steeds een vraagteken. ,,Radja legt woensdag een laatste test af. Daarna hakken we de knoop door'', verduidelijkte Martinez. Om het mogelijke gat op het middenveld op te vangen, is Youri Tielemans van Anderlecht opgeroepen.

België mist verder ook het duo Vincent Kompany en Kevin De Bruyne van Manchester City. Beide basiskrachten zijn geblesseerd. België begon de WK-kwalificatie met een soepele zege op Cyprus (0-3).