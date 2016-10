Oranje wil in Kuip breken met slechte reeks

NOORDWIJK - Het Nederlands elftal keert vrijdag na bijna 2,5 jaar afwezigheid terug in De Kuip en moet in het stadion van Feyenoord zien af te rekenen met een dramatische reeks. De nationale ploeg verloor de laatste vijf interlands in eigen land allemaal. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland wil Oranje voorkomen dat het een negatief record uit de jaren dertig evenaart.

4-10-2016

Tussen 1932 en 1934 verloor het Nederlands elftal zes interlands op rij in eigen land. De laatste thuiszege van Oranje dateert van 31 maart vorig jaar. De ploeg van de toenmalige bondscoach Guus Hiddink won destijds met 2-0 van Spanje. Daarna volgden nederlagen tegen de Verenigde Staten (3-4), IJsland (0-1), Tsjechië (2-3), Frankrijk (2-3) en Griekenland (1-2).

In de WK-kwalificatie kan Oranje wel pronken met fraaie cijfers. De laatste thuisnederlaag in het WK-kwalificatietoernooi dateert van 11 oktober 2000, in De Kuip tegen Portugal (0-2). Daarna volgden in eigen land zeventien overwinningen en één gelijkspel. Bij elkaar is het Nederlands elftal al 33 wedstrijden op rij ongeslagen in de WK-kwalificatie.