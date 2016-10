Weer tegenvaller voor Franse voetbalploeg

PARIJS - In aanloop met de ontmoeting met het Nederlands elftal heeft het nationale voetbalteam van Frankrijk maandag weer een tegenvaller moeten incasseren. Verdediger Eliaquim Mangala die als vervanger van de plotseling gestopte Jérémy Mathieu bij de ploeg was gehaald, haakte maandag geblesseerd af. Mangala liep zondag een hamstringblessure op in de wedstrijd van zijn club Valencia tegen Atlético Madrid. Bondscoach Didier Deschamps heeft Presnel Kimpembe opgeroepen als versterking van zijn achterhoede. De 21-jarige Kimpembe komt uit voor Paris Saint-Germain en debuteert in de Franse selectie.

Door ANP - 3-10-2016, 22:50 (Update 3-10-2016, 22:50)

In de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap voetbal speelt Frankrijk vrijdag tegen Bulgarije en maandag staat in de ArenA het duel met Oranje op het programma.