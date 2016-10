Infantino denkt na over WK met 48 landen

BOGOTA - FIFA-voorzitter Gianni Infantino die voorstander is van een wereldkampioenschap met veertig landen, denkt zelfs na over een opzet met 48 deelnemers. De wereldvoetbalbond bevestigde dat Infantino maandag over zijn ideeën heeft verteld op een bijeenkomst in Bogotá (Colombia).

Door ANP - 3-10-2016, 21:30 (Update 3-10-2016, 21:30)

Infantino suggereerde dat er een voorronde met 32 landen komt die één knock-outduel spelen. De zestien winnaars gaan door naar een groepsfase waar ze gezelschap krijgen van zestien geplaatste landen. ,,Het zijn ideeën om tot de beste oplossing te komen'', zo werd de FIFA-voorzitter geciteerd.

De wereldvoetbalbond praat deze maand over de uitbreiding van het aantal WK-deelnemers en een definitieve beslissing wordt begin 2017 genomen.

Als de uitbreiding er komt, is dat vanaf 2026. De WK's in Rusland (2018) en in Qatar (2022) worden nog met 32 landen gespeeld.