'Rooney onbetwiste aanvoerder Engeland'

LONDEN - Waarnemend bondscoach Gareth Southgate van Engeland houdt vast aan Wayne Rooney als aanvoerder. ,,Hij is de onbetwiste leider in de groep en ik heb er geen moment aan getwijfeld hem in die positie te behouden'', sprak de vervanger van de ontslagen Sam Allardyce maandag tijdens zijn eerste persconferentie.

Door ANP - 3-10-2016, 12:37 (Update 3-10-2016, 12:37)

Rooney is bij zijn club Manchester United niet zeker van een basisplek, maar in het Engelse team is zijn positie onomstreden. Ook Southgate was vol lof over de aanvaller. ,,Wayne draagt best een zware last, maar ik ben onder de indruk van hem. Hij gedraagt zich zo volwassen en begrijpt wat er nodig is. Hij is een leider in en naast het veld.''

Engeland speelt in de WK-kwalificatie tegen Malta (8 oktober) en Slovenië (11 oktober).