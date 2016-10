Blind haalt Depay, Siem de Jong bij Oranje

ZEIST - Bondscoach Danny Blind heeft voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (vrijdag) en Frankrijk (maandag) Memphis Depay en Siem de Jong bij de selectie van Oranje gehaald. Het duo is opgeroepen als vervangers voor Luuk de Jong en Steven Berghuis. Deze twee aanvallers meldden zich zondag wegens blessures af bij Blind.

Door ANP - 2-10-2016, 21:12 (Update 2-10-2016, 21:18)

Volgens de KNVB kan Blind later deze week mogelijk ook nog een beroep doen op Arjen Robben. De 32-jarige aanvaller maakte zaterdag zijn rentree bij Bayern München in de thuiswedstrijd tegen FC Köln. Hij moest zich in de rust laten vervangen wegens een lichte ribblessure. Robben revalideert de komende dagen bij zijn Duitse club. Indien het herstel voorspoedig verloopt, kan Blind hem alsnog aan de Nederlandse selectie toevoegen.

Siem de Jong (PSV) speelde in november 2013 voor de zesde en laatste keer voor Oranje. De huurling van Newcastle United fungeerde zaterdag in Heerenveen voor de tweede keer als basisspeler bij de landskampioen.

Depay mocht bij Manchester United zondag in de thuiswedstrijd tegen Stoke City (1-1) nog even invallen in de 84e minuut. De voormalige PSV-aanvaller kan dit seizoen onder trainer José Mourinho nog niet op veel speeltijd rekenen. Depay deed in mei nog mee met Oranje in en tegen Ierland (1-1).

Luuk de Jong (PSV) heeft last van een lichte hersenschudding. Die liep hij op zaterdag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1). Berghuis is door een knieblessure niet beschikbaar. De Feyenoorder viel afgelopen donderdag in de verloren uitwedstrijd tegen Fenerbahçe voor de Europa League (1-0) gekwetst uit en kwam zondag in Tilburg tegen Willem II (0-2) al niet in actie.