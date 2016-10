Arsenal komt heel goed weg in Burnley

BURNLEY - Arsenal heeft zondagavond de vijfde competitiezege op rij behaald. De ploeg van coach Arsène Wenger leek bij middenmoter Burnley heel lang genoegen te moeten nemen met 0-0. Na het verstrijken van de extra tijd kwamen de Gunners toch nog tot scoren. Niet alleen het tijdstip was dubieus, ook de treffer was omstreden. Alex Oxlade-Chamberlain tikte van dichtbij via de hand van ploeggenoot Laurent Koscielny, die zich in buitenspelpositie bevond, de bal over de doellijn.

Dankzij de twijfelachtige overwinning belandde Arsenal op zestien punten, twee minder dan koploper Manchester City.