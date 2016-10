Van Bronckhorst schrikt van vechtende fans

ROTTERDAM - Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord staat volledig achter het besluit van scheidsrechter Dennis Higler om de wedstrijd zondag tegen Willem II in de slotfase even stil te leggen. Kort na de tweede Rotterdamse treffer, van invaller Renato Tapia, brak een heftige vechtpartij uit op de tribune. Twee supporters werden belaagd door een groepje en kregen rake klappen, één van hen werd zelfs over de reling gegooid.

Door ANP - 2-10-2016, 17:37 (Update 2-10-2016, 17:37)

,,Dat had impact op de spelers, op mij, op iedereen'', zei Van Bronckhorst. ,,Het was een terechte beslissing van de scheidsrechter om het spel even stil te leggen. Zulke dingen wil je niet zien in de stadions. Heel vervelend dat dit moest gebeuren.''

Aanzienlijk beter te spreken was Van Bronckhorst over het spel van zijn ploeg. ,,Donderdag waren we teleurgesteld over het verlies in de Europa League bij Fenerbahçe. We hadden maar twee dagen om te herstellen, maar de focus en frisheid waren helemaal terug. Vanaf de eerste minuut zag je bij de jongens de overtuiging dat ze deze wedstrijd wilden winnen. Die instelling moet je hebben.''