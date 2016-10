Tottenham bezorgt ManCity eerste nederlaag

LONDEN - Manchester City is niet langer ongeslagen in de Premier League. Na zes overwinningen op rij liep de koploper zondag in Londen tegen de eerste nederlaag aan. Tottenham Hotspur was met 2-0 te sterk voor de ploeg van coach Pep Guardiola. De club van aanvaller Vincent Janssen, die in de laatste minuut inviel, en reservekeeper Michel Vorm naderde de lijstaanvoerder op de ranglijst tot op één punt. Voor de nog ongeslagen Spurs was het de vierde competitiezege op rij.

Door ANP - 2-10-2016, 17:16 (Update 2-10-2016, 17:16)

De verrassend sterke thuisploeg leidde bij de rust al met 2-0 door treffers van Aleksandar Kolarov (eigen doel) en Dele Alli. In de 65e minuut keerde doelman Claudio Bravo namens de bezoekers nog een strafschop van de Argentijn Erik Lamela. Manchester City stelde in alle opzichten teleur. De titelkandidaat had in de midweekse wedstrijd tegen Celtic voor de Champions League (3-3) ook al geen grote indruk gemaakt.

Het duel tussen titelhouder Leicester City en Southampton eindigde zondag in 0-0. Virgil van Dijk speelde bij de bezoekers de gehele wedstrijd, Jordy Clasie bleef op de bank.