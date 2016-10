Ajax verslaat FC Utrecht

AMSTERDAM - Ajax heeft zondagmiddag een zwaarbevochten zege op FC Utrecht geboekt. Het elftal van trainer Peter Bosz zegevierde met 3-2 in de eigen ArenA.

Door ANP - 2-10-2016, 14:29 (Update 2-10-2016, 14:29)

Ajax had het opnieuw erg lastig met FC Utrecht. De thuisploeg kwam in de 27e minuut ook op achterstand door een mooie kopbal van Kevin Conboy. Ajax wist FC Utrecht pas in de tweede helft veelvuldig onder druk te zetten. De formatie uit Amsterdam dankte de zege uiteindelijke aan twee ongelukkige acties van de tegenstander.

Ramon Leeuwin trof in eigen doel en Rico Striedler blokte een schot van Nick Viergever met zijn arm. Lasse Schöne benutte de toegekende strafschop (2-1). Hakim Ziyech tekende voor de 3-1, waarna invaller Mark van der Maarel in de slotminuut de eindstand op 3-2 bepaalde.