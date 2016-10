Schaars maakt zich nog geen zorgen over PSV

HEERENVEEN - Stijn Schaars maakt zich nog geen zorgen over de prestaties van zijn oude club PSV. De middenvelder die in Eindhoven nog de seizoensvoorbereiding meemaakte en in augustus koos voor een aanvoerdersrol bij sc Heerenveen, oordeelt dat de regerend landskampioen ondanks de tegenvallende resultaten op nationaal en internationaal niveau nog steeds goed voetbal speelt. ,,Ze moeten zich niet gek laten maken. Het zit ze even niet mee.''

,,Tegen Atlético verdienden ze meer dan een punt en tegen Feyenoord waren ze beter. Ik heb het idee dat het hoge niveau van het afgelopen seizoen de norm is geworden, en dat is niet realistisch. Ze spelen nu nog dominanter maar zijn minder effectief. Het lukt even niet maar het blijft een hele goede ploeg die Feyenoord en Ajax in onderlinge duels kan verslaan'', analyseerde de routinier zaterdagavond na de ontmoeting met zijn voormalig ploeggenoten in Friesland.

Het gelijkspel in Heerenveen (1-1) was illustratief voor de seizoenstart van de Eindhovenaren, beaamde Schaars. ,,Met een punt moeten wij tevreden zijn. Zij domineerden, en als er een ploeg was die verdiende om te winnen was het PSV.''

Spijt van zijn vertrek naar Friesland heeft Schaars allerminst, ook niet nu de spoeling op het PSV-middenveld erg dun is geworden door veel blessures. ,,Hier speel ik elke week lekker negentig minuten en ben ik onderdeel op het veld.''