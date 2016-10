Sporting geeft voorsprong van 3-0 weg

ANP Sporting geeft voorsprong van 3-0 weg

GUIMARÃES - Sporting Portugal heeft zaterdag nagelaten om Benfica af te lossen als koploper in de Portugese voetbalcompetitie. Een voorsprong van 3-0 in de uitwedstrijd tegen Vitória Guimarães werd in de laatste twintig minuten weggegeven: 3-3.

Door ANP - 1-10-2016, 21:36 (Update 1-10-2016, 21:36)

De Nederlanders Mavin Zeegelaar en Bas Dost deden de hele wedstrijd mee bij Sporting, dat in de eerste helft via Lazar Markovic en Sébastian Coats twee keer scoorde. Oud-eredivisiespeler Bryan Ruiz gaf bij de tweede treffer de assist.

Toen Elias in de 70e minuut voor de 0-3 zorgde, leek het duel helemaal beslist. Maar het ging toch nog mis voor Sporting. In korte tijd trof de thuisclub drie keer doel, via Moussa Marega (in de 74e en 75e minuut) en Tiquinho.

Het was het tweede puntenverlies voor Sporting Portugal deze competitie. De club heeft na zeven wedstrijden zestien punten. Ook koploper Benfica, dat zondag CD Feirense ontvangt, staat op zestien punten.