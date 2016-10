Real Madrid maandje zonder Modric

ANP Real Madrid maandje zonder Modric

MADRID - Coach Zinedine Zidane kan bij Real Madrid voorlopig niet beschikken over Luka Modric. De Kroatische middenvelder heeft een knieblessure opgelopen. Hij raakte afgelopen dinsdag in de wedstrijd voor de Champions League tegen Borussia Dortmund (2-2) geblesseerd. Modric speelde het duel nog wel uit, maar uit nader onderzoek kwam letsel in zijn linkerknie aan het licht. Real Madrid deed geen mededelingen over de herstelperiode voor de spelbepaler. Volgens Spaanse media is hij circa vier weken uitgeschakeld.

Door ANP - 1-10-2016, 19:36 (Update 1-10-2016, 19:36)

Naast een aantal competitiewedstrijden en het duel met Legia Warschau in de Champions League mist Modric ook de WK-kwalificatiewedstrijden van Kroatië tegen Kosovo en Finland.

De knieblessure bij Modric is een nieuwe domper voor trainer Zidane. Eerder al viel de Braziliaan Casemiro voor twee maanden weg door een gebroken kuitbeen.