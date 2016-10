Rentree Robben bij Oranje verder weg

ANP Rentree Robben bij Oranje verder weg

MÜNCHEN - Arjen Robben heeft zaterdag bij zijn rentree in de basisformatie bij Bayern München een lichte blessure opgelopen. Hij bleef in de rust achter in de kleedkamer met een ribblessure. ,,Hij had pijn en kon niet verder. Maar het is niet iets ernstigs'', vertelde trainer Carlo Ancelotti na het duel met 1. FC Köln (1-1).

Door ANP - 1-10-2016, 19:24 (Update 1-10-2016, 19:24)

De nieuwe blessure van Robben maakt een snelle rentree bij het Nederlands elftal nog onwaarschijnlijker. Danny Blind nam zijn aanvoerder al niet op in zijn selectie voor de komende duels met Wit-Rusland en Frankrijk in de WK-kwalificatie. De bondscoach koesterde nog een klein beetje hoop dat hij zijn snelle aanvaller alsnog kon oproepen. Hij hoopte dat Bayern München alsnog het licht op groen zou zetten na een goed optreden tegen 1. FC Köln.

Blind beseft echter dat Bayern München geen risico wil nemen met Robben, die de afgelopen anderhalve week twee keer mocht invallen na een lange periode van blessureleed. Toch zette de bondscoach vrijdag tijdens een persconferentie in Zeist nog geen definitieve streep door de naam van Robben omdat hij hoorde dat de aanvoerder van Oranje een basisplaats bij Bayern München zou krijgen.