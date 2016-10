Cavani: acht doelpunten in acht duels bij PSG

ANP Cavani: acht doelpunten in acht duels bij PSG

PARIJS - Edinson Cavani blijft het dit seizoen uitstekend doen bij Paris Saint-Germain. De Uruguayaanse aanvaller hielp de Franse kampioen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Girondins Bordeaux aan de zege: 2-0. Cavani maakte beide doelpunten, in de derde en dertigste minuut. Paris Saint-Germain blijft zo meedoen in de strijd om de bovenste plaatsen. Het team van trainer Unia Emery heeft zestien punten, één minder dan Olympique Nice. De koploper speelt zondag thuis tegen Lorient en kan dan de voorsprong weer tot vier punten vergroten.

Door ANP - 1-10-2016, 19:24 (Update 1-10-2016, 19:24)

Cavani is topscorer in de Ligue 1. Na acht wedstrijden staat de spits op acht doelpunten. In de Champions League maakte hij in de eerste twee groepswedstrijden ook al drie doelpunten (één tegen Arsenal en twee tegen Ludogorets).

Bordeaux blijft door de nederlaag op dertien punten staan.