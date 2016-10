Robben in de basis bij Bayern

ANP Robben in de basis bij Bayern

MÜNCHEN - Arjen Robben begint zaterdag in het competitieduel met FC Köln voor het eerst sinds zijn blessure in de basis bij Bayern München. Coach Carlo Ancelotti heeft een plaats ingeruimd voor de Nederlandse aanvaller, die door spierblessures bijna een half jaar ontbrak. Robben maakte als invaller al zijn rentree tegen Hertha BSC, waarbij hij meteen scoorde. Ook in de Champions League tegen Atlético Madrid kwam de Groninger tot speelminuten.

Door ANP - 1-10-2016, 14:45 (Update 1-10-2016, 14:45)

De basisplaats is mogelijk goed nieuws voor Oranje. Robben is niet geselecteerd voor de WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Frankrijk van volgende week, maar bondscoach Danny Blind liet vrijdag al doorschemeren dat hij de hoop nog niet heeft opgegeven. Mits Robben tegen Köln in de basis begint. ,,Dan kunnen we misschien nog met de KNVB, Bayern München en Arjen zelf om de tafel zitten'', zei Blind.