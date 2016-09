Everton en Crystal Palace in balans

ANP Everton en Crystal Palace in balans

LIVERPOOL - Ronald Koeman heeft vrijdag met Everton genoegen moeten nemen met een punt in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. De blauwe brigade van de Nederlandse manager bleef op Goodison Park steken op 1-1. Everton had vorige week bij Bournemouth de eerste nederlaag van dit seizoen in de Premier League geïncasseerd, een paar dagen na de uitschakeling in de League Cup door Norwich City.

Door ANP - 30-9-2016, 22:59 (Update 30-9-2016, 22:59)

Twee Belgische spitsen tekenden in Liverpool voor de doelpunten. Romelu Lukaku bracht Everton in de 35e minuut uit een vrije trap op voorsprong. De 'Rode Duivel' vierde zijn vijfde treffer van dit seizoen, waarmee hij zich bovenaan de topscorerslijst schaarde bij Sergio Agüero, Diego Costa en Michail Antonio. Christian Benteke, de Belgische spits van Crystal Palace, trok de stand kort na rust gelijk.

Met veertien punten uit zeven wedstrijden staat de ploeg van Koeman voorlopig derde in de Premier League. Crystal Palace neemt met elf punten de zevende plek in.