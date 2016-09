Jong PSV periodekampioen, VVV naar play-offs

ANP Jong PSV periodekampioen, VVV naar play-offs

WAALWIJK/VOLENDAM - Jong PSV heeft vrijdagavond de eerste periodetitel in de Jupiler League gepakt. Een gelijkspel bij RKC Waalwijk (1-1) was voor de beloften van PSV voldoende om zich te verzekeren van de Bronzen Stier, die als prijs bij de titel hoort.

Door ANP - 30-9-2016, 21:59 (Update 30-9-2016, 22:22)

Omdat is bepaald dat beloftenteams niet kunnen promoveren naar de eredivisie, gaat het eerste ticket voor de play-offs naar VVV-Venlo, dat optimaal profiteerde van de ontluisterende nederlaag van NAC bij FC Volendam (2-1). De ploeg uit Breda gaf een voorsprong weg en incasseerde de laatste tegentreffer nadat doelman Hobie Verhulst van Volendam na minder dan een uur spelen met een rode kaart naar de kleedkamer was gestuurd.

Jong PSV begon overtuigend aan het duel in Waalwijk en was twee keer dicht bij de openingstreffer. Simon Poulsen raakte de lat met een schot van grote afstand. Na de openingsfase nam de thuisploeg het initiatief over en had de koploper in de Jupiler League het zwaar. Met zijn negende treffer van het seizoen zorgde spits Sam Lammers echter voor opluchting bij de Eindhovenaren. Pieter Langedijk tekende in de slotfase voor de gelijkmaker. De aanvaller benutte een strafschop, veroorzaakt door hands van Damian van Bruggen.

VVV-Venlo maakte in Groesbeek geen fout tegen Achilles '29. Ralf Seuntjens, Torino Hunte en Jonathan Opoku bezorgden de Limburgers na rust de zege (0-3). In de competitie heeft de Limburgse ploeg nog drie punten minder dan koploper Jong PSV.