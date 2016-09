Trainer De Koning twijfelgeval bij Go Ahead

DEVENTER - Niet de fitheid van de spelers, maar de fysieke gesteldheid van trainer Hans de Koning is het grootste punt van zorg bij Go Ahead Eagles. De hoofdtrainer zit al twee dagen ziek thuis en vormt daardoor het grootste twijfelgeval voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Excelsior. Assistent Harry Decheiver nam bij afwezigheid van De Koning vrijdag het gebruikelijke perspraatje voor zijn rekening.

Door ANP - 30-9-2016, 18:54 (Update 30-9-2016, 18:54)

Decheiver kreeg de vraag wat hij doet als zijn zieke 'baas' niet aanwezig kan zijn in de Adelaarshorst. ,,Dan stellen we acht andere spelers op'', zei de assistent met een kwinkslag tegen De Stentor. Om daarna serieus verder te gaan: ,,We hebben voortdurend contact met Hans en alle scenario's doorgesproken. Hij denkt nog na over een klein twijelgevalletje.''

Lars Lambooij en Chris David zijn er door blessures zeker niet bij, spits Leon de Kogel is net als zijn trainer een twijfelgeval.