ANP Ajax heeft Dijks terug tegen FC Utrecht

AMSTERDAM - Ajax kan zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht weer beschikken over Mitchell Dijks. De linksback miste donderdag de gewonnen confrontatie met Standard Luik in de Europa League (1-0), omdat hij de dagen daarvoor ziek was. Dijks trainde vrijdag weer mee en dus rekent trainer Peter Bosz erop dat zijn verdediger tegen Utrecht weer kan meedoen.

Door ANP - 30-9-2016, 17:57 (Update 30-9-2016, 17:57)

De linksback raakte onlangs zijn basisplaats kwijt aan Daley Sinkgraven, van origine een middenvelder. Bosz posteerde Sinkgraven de laatste drie wedstrijden links achterin. Ajax heeft nu zeven duels op rij gewonnen en wil die serie vlak voor de interlandperiode graag doortrekken. ,,Belangrijker nog vind ik dat we langzaam ook beter gaan voetballen'', zegt Bosz. ,,Daarvoor wonnen we wel, maar was het voetbal niet zo goed. De laatste weken spelen we in fases heel goed. Dat is voor mij de basis om hoog te eindigen.''

Hakim Ziyech kan tegen FC Utrecht weer meedoen, nadat hij de wedstrijd tegen Standard Luik had gemist vanwege een schorsing. Bij de bezoekers uit de Domstad ontbreekt de geblesseerde Sean Klaiber.