Sneijder nadert nieuwe mijlpaal

ANP Sneijder nadert nieuwe mijlpaal

ZEIST - Wesley Sneijder nadert een nieuwe mijlpaal bij het Nederlands elftal. Als de middenvelder de komende interlands speeltijd krijgt tegen Wit-Rusland en Frankrijk, dan heeft hij 125 interlands achter zijn naam staan.

Door ANP - 30-9-2016, 13:18 (Update 30-9-2016, 13:18)

Sneijder komt steeds dichter in de buurt van Edwin van der Sar, met 130 interlands nog altijd recordinternational van Oranje. Bij de vrouwenvoetbalsters is Annemieke Kiesel-Griffioen nog altijd recordhoudster. Zij nam in 2011 afscheid met maar liefst 156 interlands.