Ajax kan trainer Bosz één helft bekoren

ANP Ajax kan trainer Bosz één helft bekoren

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz was donderdag tevreden over een goede eerste helft en een uiteindelijke overwinning van Ajax op Standard Luik in de Europa League (1-0). ,,Voor rust hebben we kansen gekregen en de tegenstander laten lopen. Het was jammer dat we de 2-0 niet maakten. Daardoor werd het in de slotfase nog een beetje billenknijpen.''

Door ANP - 29-9-2016, 22:00 (Update 29-9-2016, 22:00)

Bosz had twee verklaringen voor de mindere tweede helft van Ajax. ,,Zij staan achter en gaan iets meer druk zetten'', stelde hij. ,,Maar wij vergaten ook te voetballen. Lasse Schöne liet ons in de eerste helft voetballen, maar in de tweede helft heb ik toch Riedewald gebracht om de zege over de streep te trekken.''