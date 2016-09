Guidetti helpt Celta langs Panathinaikos

VIGO - Mede dankzij oud-Feyenoorder John Guidetti heeft Celta de Vigo donderdag gewonnen van Panathinaikos. De Zweedse spits zette zijn ploeg zes minuten voor tijd op voorsprong, waarna invaller Daniel Wass in de slotfase de eindstand op 2-0 bepaalde. Het betekende de eerste overwinning van de Spanjaarden in de Europa League, waardoor de ploeg tweede staat achter Ajax in groep G.

Door ANP - 29-9-2016, 21:06 (Update 29-9-2016, 21:06)

Celta was het toernooi begonnen met een gelijkspel (1-1) bij Standard Luik. Lang zag het er donderdag naar uit dat het ook tegen de Grieken tot een gelijkspel zou komen, maar Guidetti en Wass voorkwamen dat. Bij Panathinaikos zag spits Markus Berg, net als Guidetti met een verleden in de eredivisie, een treffer afgekeurd.