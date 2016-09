Basisplaats voor Wuytens bij AZ in Rusland

SINT-PETERSBURG - Stijn Wuytens maakt twee weken na zijn akelige botsing met doelman Gary Rogers van Dundalk FC alweer zijn opwachting in het basiselftal van AZ. De Belgische middenvelder staat donderdagavond in Rusland tegen Zenit Sint-Petersburg aan de aftrap in de tweede speelronde van de Europa League.

Door ANP - 29-9-2016, 20:19 (Update 29-9-2016, 21:19)

Wuytens had in de thuiswedstrijd tegen Dundalk net de openingstreffer gemaakt toen hij hard in botsing kwam met de keeper. Hij raakte buiten bewustzijn en werd per brancard van het veld gedragen. Wegens een hersenschudding miste hij de laatste drie wedstrijden van AZ maar donderdagavond is Wuytens klaar voor zijn rentree.

Zenit voelt de crisis, maar is nog altijd groot

Het Petrovski-stadion, woensdagavond. AZ is er neergestreken voor de op papier zwaarste wedstrijd in groep D van de Europa League, uit tegen Zenit. Voor wie net uit het warme Nederland is aangekomen, is het frisjes: een graad of tien, elf. Maar Henk van Stee weet wel beter. Dit is niet fris, dit is voor Russische begrippen uitstekend voetbalweer.

Trainer John van den Brom kiest voor het duel met de grote favoriet in groep D voor twee aanvallers, Fred Friday en Wout Weghorst. Fernando Lewis is als rechtsback de vervanger van Mattias Johansson, die met een enkelblessure in Nederland is achtergebleven.