Engelse media: Rangnick kandidaat-bondscoach

LONDEN - Het speculeren over wie de nieuwe bondscoach van Engeland wordt is in volle gang. Volgens tv-zender Sky en de krant The Telegraph is de Duitser Ralf Rangnick een verrassende kandidaat om de wegens corrupte activiteiten ontslagen Sam Allardyce op te volgen. Beide bronnen zeggen dat er al een gesprek is geweest tussen vertegenwoordigers van de Engelse voetbalbond FA en de trainer, die momenteel werkzaam is bij RB Leipzig.

Door ANP - 29-9-2016, 18:23 (Update 29-9-2016, 18:23)

The Telegraph weet dat Rangnick al voor de aanstelling van Allardyce in beeld was, maar dat de FA vasthield aan een Britse coach. De krant noemt diens onberispelijke reputatie, zijn successen met Schalke, Hoffenheim en Leipzig en het feit dat hij vloeiend Engels spreek als voornaamste pluspunten van de 58-jarige Duitser. Toch houdt de krant het voorlopig bij Arsenal-trainer Arsène Wenger en interim-bondscoach Gareth Southgate als de topfavorieten om Allardyce op te volgen.