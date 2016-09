Atlético Madrid wint ook van Bayern München

ANP Atlético Madrid wint ook van Bayern München

MADRID - Atlético Madrid heeft alweer zijn tweede zege in de Champions League binnen. De finalist van vorig seizoen was op eigen veld net iets sterker dan Bayern München; 1-0. Yannick Carrasco maakte al in de eerste helft het verschil in het voordeel van de formatie van de Argentijnse coach Diego Simeone. Hoewel beide teams in het aantrekkelijke duel nog mogelijkheden kregen, bleef het daarbij. Atlético had eerder in het toernooi al PSV verslagen. Bayern won van Rostov.

Door ANP - 28-9-2016, 22:47 (Update 28-9-2016, 22:58)

Bij Bayern München viel Arjen Robben in de 59e minuut in.

Carrasco zette de thuisclub in de 35e minuut op voorsprong. Dat kon in die fase nauwelijks onverdiend worden genoemd. De Belg scoorde op aangeven van Antoine Griezmann, international van Frankrijk. Even daarvoor had Fernando Torres van dichtbij al eens op de paal gekopt.

Robben

Nog voor rust waren Franck Ribéry en Roberto Lewandowski dicht bij de gelijkmaker, maar beiden vonden doelman Jan Oblak op hun weg. Vrij snel na de hervatting schoot Thomas Müller in het zijnet. Even later mocht hij plaatsmaken voor Arjen Robben, die sinds enige tijd weer is hersteld van een blessure.

In de 76e minuut kopte Lewandowski rakelings naast na een pass van Xabi Alonso. Ook Robben was nog in de buurt van de 1-1, maar ook zijn schot ging net naast. Uit een strafschop kon Griezmann vervolgens aan de andere kant het duel beslissen, nadat Arturo Vidal Filipe Luis omver was gelopen. Griezmann schoot echter boven doelman Manuel Neuer op de lat.