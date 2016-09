Ajax wil ook in Europa vermaken

ANP Ajax wil ook in Europa vermaken

AMSTERDAM - Ajax wil de goede resultaten van de afgelopen weken donderdagavond een goed vervolg geven in de Europa League. Met een zege op Standard Luik voor eigen publiek kan het elftal van trainer Peter Bosz al vroeg in de groepsfase een grote stap richting de knock-outfase van de Europa League zetten.

Door ANP - 28-9-2016, 15:40 (Update 28-9-2016, 15:49)

Hakim Ziyech mist de tweede Europese poulewedstrijd van zijn nieuwe club. De middenvelder moet een schorsing uitzitten omdat hij in het gewonnen duel met Panathinaikos (2-1) een tweede gele kaart kreeg. ,,Dat is jammer", zei Davy Klaassen over zijn nieuwe maatje op het middenveld die maar liefst zeven van de laatste tien treffers van zijn ploeg voorbereidde. ,,Ziyech heeft kwaliteiten die veel spelers bij ons niet hebben."

Bosz wilde niet vertellen wie Ziyech tijdens de ontmoeting met de tienvoudig kampioen van België vervangt. Nemanja Gudelj lijkt de beste papieren te hebben, al kan Riechedly Bazoer ook op die positie uit voeten. Grote vraag is of Bosz het aandurft om opnieuw met Daley Sinkgraven en Lasse Schöne te starten of dat hij de in verdedigend opzicht sterkere Jairo Riedewald en Mitchell Dijks tegenover Ishak Belfodil en Mathieu Dossevi, de twee sterren van Standard, gaat zetten.

Wie de trainer van Ajax tussen de regels door beluisterde, zou het vermoeden kunnen krijgen dat hij niet bang is zowel Schöne als Sinkgraven weer op te stellen. ,,Het is maar net wat je onder verdedigen verstaat", zei hij. ,,Als we de bal zelf hebben, dan verdedigen we al. Want dan kan de tegenstander niet aanvallen."